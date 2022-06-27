台南女騎士撞亂竄遊蕩犬摔成重傷 動保處加強捕捉

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台南市學甲區24歲郭姓女子25日晚間騎機車返家途中，因撞到路邊竄出的遊蕩犬倒地重傷送醫，動保處連日派員前往當地加強遊蕩犬管制減量工作。（台南市動保處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月27日

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市學甲區24歲郭姓女子25日晚間騎機車返家途中，因撞到路邊竄出的遊蕩犬倒地重傷送醫，動保處事發後派員前往當地加強遊蕩犬捕捉工作，盼減少人犬衝突。

台南市警察局學甲分局交通分隊小隊長楊宜龍今天接受媒體聯訪表示，郭女於25日晚間7時許騎機車行經學甲區三慶里南13線道路段，與1隻突然從路邊草叢竄出的遊蕩犬相撞，郭女倒地受到重傷，隨後由警消人員協助送往醫院治療，肇事遊蕩犬當場死亡。

楊宜龍表示，警方在案發後通報市府動保處及當地里長，加強檢視當地遊蕩犬出沒路段，也提醒民眾騎車行經這些路段時減速慢行，避免類似情況發生。

台南市動保處今天發布新聞稿指出，動保處昨天清晨起前往當地加強遊蕩犬管制減量工作，運用誘捕籠、大型圍籬及麻醉槍等方式，至今捕捉3頭遊蕩犬隻，盼減少人犬衝突。

動保處指出，學甲等沿海地區為台南市遊蕩犬重點管制區域，動保處平時會派員勘查管制，並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣作為工作犬提供認養；去年於學甲區共捕捉252隻，今年截至6月24日為止，含公私協力共計捕捉278隻。

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動保處指出，經訪查當地民眾後發現，當地犬群有愛心人士不定時餵養，目前動保法對於餵養行為並無相關規範，僅能勸導餵養人乾淨餵養並遠離人口稠密區，避免群聚，動保處今年共將辦理2場乾淨餵養講習並發給公約卡，盼減少因不當餵養造成人犬衝突及環境髒亂。

動保處表示，目前台灣已全面實施零撲殺，動保處積極捕捉及絕育遊蕩犬，民眾若發現未絕育遊蕩犬或疑似具攻擊性犬隻，可向動保處通報。（編輯：陳仁華）1110627