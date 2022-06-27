北車E1、E2公辦都更案 完成招商114年開工

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）西區門戶計畫核心區台北車站E1、E2公辦都更案，台北市都更處今天表示，評選決定冠德建設公司領銜開發，預計民國114年開工、119年完工，預計創造逾新台幣750億元價值。

根據都更處資料顯示，北車E1、E2街廓公辦都更案基地位於北市忠孝西路二段、塔城街交叉口，鄰近北車及C1、D1雙子星大樓等重大開發案，位處西區門戶計畫核心區，區位條件優越，基地面積高達3.4公頃（含交廣12用地），為少見範圍大且地處精華地段的都更開發案件。

都更處今天透過新聞稿表示，北車E1、E2街廓公辦都更案已於24日舉行評選會議，結果出爐由冠德建設股份有限公司（領銜）、藍天電腦股份有限公司及華泰投資股份有限公司合作聯盟為最優申請人，開發總樓地板面積達6.4萬坪，民間投資金額上看逾新台幣300億元，且更新後預計創造逾750億元的價值。

同時，這次評選結果也創下台北史上4項空前紀錄，包括北市公辦都更民間投資金額最高、基地規模最大、文資價值最豐厚及首件結合廉政平台機制的指標性案件。

都更處說，本案由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，規劃分為高度開發區及低度開發區（含交廣12用地），範圍內計2處市定古蹟、6棟歷史建築、18棵保護樹木，最優申請人以明日台北埕（TOMORROW TAIPEI PARK）概念，預計於高度開發區興建3棟建築物，創造約6.4萬坪樓地板面積。

此外，還承諾取得鑽石級綠建築、黃金級智慧建築、白金級LEED耐震建築等，另透過低度開發區文資修復再利用，打造台北東西軸線文創園區新據點。

都更處指出，北車E1、E2街廓過去為清代台北機器局所在地，日治時期由鐵道部使用管理，後改由交通部台灣鐵路管理局持續原辦公廳舍及宿舍空間利用，歷史資源豐富，因文資因素，過去列屬暫予保留範圍，使得土地難以利用，由忠孝橋往東入台北市門戶區域，成為環境髒亂、建物窳陋及治安死角區域。

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此案終在107年開啟都更契機，都更處說，在北市府、實施者、台鐵局共同努力下於今年1月公開招商，因同時涉及都更開發與文化資產共存議題且規模甚大，在4個月等標期，能吸引民間參與投標，顯見公辦都更實具吸引力。

都更處表示，全案依最優申請人規劃，預計於114年開工、119年完工，全案最大公益性著重在文化資產保存與活化及相關經費挹注，預期後續可為當地新舊融合帶來嶄新面貌，為西區門戶創造全新意象。（編輯：方沛清）1110627