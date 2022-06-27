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屏東狂風暴雨如颱風 路樹倒塌壓車、廣告招牌傾斜

2022/6/27 19:27（6/27 20:01 更新）
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屏東27日下午突然一陣狂風暴雨，讓不少機車騎士緊急靠邊停，在騎樓下躲雨。（屏東丞泰茶行提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月27日
屏東27日下午突然一陣狂風暴雨，讓不少機車騎士緊急靠邊停，在騎樓下躲雨。（屏東丞泰茶行提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月27日
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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）午後對流雲系旺盛，屏東今天下午3時許，突然一陣狂風暴雨，發生路樹倒塌壓到車輛、廣告招牌傾斜等災情，不少民眾驚呼「根本颱風天啊！」

屏東許姓民眾告訴中央社記者，今天下午3時許，在茶行看店，抬頭往外看時，發現原本晴朗天氣瞬間變天，突然颳起強風、下起大雨，不少騎士緊急靠邊停在騎樓下躲雨，外出查看，發現狂風暴雨，跟颱風天一樣，前後持續約15分鐘。

葉姓民眾則說，突如其來的風雨，讓騎士措手不及，車子根本騎不動，只能使出蠻力，將車子牽到一旁躲雨。

下午3時許的這場風雨，屏東市區傳出路樹倒塌壓毀車輛、廣告招牌傾斜等零星狀況。

中央氣象局今天下午針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，提醒旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生。（編輯：陳仁華）1110627

屏東27日下午突然一陣狂風暴雨，發生路樹倒塌等災情，不少民眾驚呼「根本颱風天」。（屏東丞泰茶行提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月27日
屏東27日下午突然一陣狂風暴雨，發生路樹倒塌等災情，不少民眾驚呼「根本颱風天」。（屏東丞泰茶行提供）中央社記者李卉婷傳真 111年6月27日
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