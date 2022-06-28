300億中央擴大租金補貼 南市名額4萬戶7/1線上申辦

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）「300億元中央擴大租金補貼專案」，預計台南市受惠戶數達4萬戶。新婚2年家庭、育有未成年子女（含胎兒）、弱勢家庭，及35歲以下社會青年將有租金補貼。

因應少子女化問題、鼓勵婚育及加強關懷弱勢家庭，內政部7月1日至8月31日起開辦「300億元中央擴大租金補貼專案」。專案租金補貼由內政部營建署受理申請，採線上申辦。

台南市都市發展局新聞稿表示，這項專案全國「計畫戶數」增至50萬戶，預計台南市受惠戶數達4萬戶，對新婚2年家庭、育有未成年子女（包含胎兒）、弱勢家庭及35歲以下社會青年將有租金補貼金額加碼，台南市最高每月補助新台幣7000元。

都發局表示，「300億元中央擴大租金補貼專案」除加碼補貼金額、增加戶數，且申請資格由最低生活費2.5倍放寬至3倍，因此台南市每人每月平均所得低於4萬2690元，無自有住宅，有租屋需求者都可申請。

都發局表示，目前已有申領租金補貼者，市府已於6月16日雙掛號通知這次專案試算同意書，舊戶如同意試算者將自動帶入中央系統，免再提申請；新申請案，市府結合民政、社政體系展開跨局合作，社政體系對經濟弱勢家庭造冊予各區公所，區公所依名冊主動聯絡未申請租金補貼的經濟弱勢戶，協助民眾線上申請，照顧有需求民眾。

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除南市各區公所可協助線上申請，永慶、東森、台灣、信義、住商、太平洋、中信、21世紀、群義等9家房仲業者也協助提供諮詢與服務，民眾也可利用鄰近仲介店家尋求協助申請。

相關資訊可至內政部不動產資訊平台「300億元擴大租金補貼專區」查詢https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx，或週一至週五上午8時至下午6時撥打營建署諮詢專線02-7729-8003由專人服務。（編輯：孫承武）1110627