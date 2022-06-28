森林博物館長阿力曼 獲全國環教個人組特優

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東海岸山脈森林博物館長阿力曼以「向大自然學習，看見台灣原動力」經營鸞山森林博物館，同時培訓近60名解說青年，創造地方就業機會，獲今年國家環境教育獎個人組特優。

第8屆國家環境教育獎頒獎典禮今天在台北花園大酒店舉行，代表台東縣參與決選的社區組富岡社區、機關組池上鄉公所、團體組自然與人文學會等拿下3座優等獎。個人組部份阿力曼不負眾望，獲得特優，也是台東第1座個人組特優。

台東縣政府發布新聞稿表示，台東縣4組國家環教獎決審入圍者，皆在各自領域耕多年，在官民合作無間之下，齊心展現出驚豔全國環境教育成果，感召更多人加入友善環境行列，為環境盡一份心力。

其中阿力曼，當年得知有財團收購家鄉土地，他是為部落勇敢發聲，籌募資金的第一人，最終阻止開發案進行。隨後他以食物銀行概念，成立鸞山森林博物館，讓族人取之森林、用之森林，並率領遊客進入原始森林，體驗與環境共存的部落生活，在他多年努力下，成功培訓近60名解說青年，穩固在地產業鏈。

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阿力曼接受中央社記者電話訪問表示，他以「向大自然學習，看見台灣原動力」永續經營森林博物館，以環保行動來友善孕育環境。

他說，在森博創立之初即明確訂定發展5願景，包括神聖不可侵犯領域，由大冠鷲與百步蛇所守護之都蘭聖山，人類不應涉足；生態體系保育領域，以傳統文化價值經營「部落森林銀行」；傳統生活經驗領域，有機農園、森林博物館及有機生活體驗營地等；傳統風貌部落領域，兼具生活便利與傳統風情的優質社；與大鹿野遊憩系統聯結領域，發展產業共同體的連結網路。（編輯：郭諭儒）1110628