高虹安考察新竹棒球場 市府：已循中職建議改善

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（中央社記者魯鋼駿新竹市29日電）新竹市立棒球場將於7月重新啟用。立委高虹安今天前往會勘，就現存設計及安全性等問題提出改善建議；新竹市政府表示，已循中職建議進行改善中。

高虹安會勘時表示，新竹棒球場的排水溝設計在球場內，即使鋪上防護墊，仍可能產生些微高低差，恐造成球員守備奔跑時扭傷、釘鞋卡進縫隙等狀況。

高虹安表示，棒球場鄰近民富國小與城隍廟商圈，未來職棒比賽開打，球迷進場時間碰上學童放學，恐導致交通問題，另外還有周邊停車位問題，也應做好規劃。

場內設計部分，高虹安指出，室內球員走道偏狹窄，對於體型壯碩、身材高大的棒球選手來說可能會造成困擾；中外野場圍牆設計成淺色，影響選手視野，捕手傳接球會產生視覺誤差，打者在打擊區的擊球視野也會受到影響。

市府提供新聞資料回應，副市長沈慧虹昨天已會同到棒球場視察，她表示，本月21日市府與中華職棒秘書長楊清瓏、味全龍球團前往場勘時，即提出多項建議，目前皆已積極改善中。

市府指出，中外野視覺牆與白色球顏色相近，易造成球員視覺差，目前已依建議加深牆面顏色，預計本周完成，並將於夜間開燈測試，確認不影響打擊。

市府表示，針對溝蓋安全性，將調整格柵下方高程並鋪設橡膠墊緩衝底層，接續於格柵上方加鋪透空橡膠軟墊及人工草皮，人工草皮側邊將埋入紅土層並以黏土磚加固，最後以紅土復原收邊，消除落差，兼顧球場排水順暢及使用安全。（編輯：陳仁華）1110629