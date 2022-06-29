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海科館推減塑藝術劇場 人魚戰士力抗海廢魔王

2022/6/29 17:43（6/29 18:06 更新）
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國立海洋科技博物館推出「人魚減塑藝術劇場」，共規劃20場次，邀請自由潛水員化身人魚在水底演繹，結合環境教育故事，人魚成為戰士力抗海廢魔王。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月29日
國立海洋科技博物館推出「人魚減塑藝術劇場」，共規劃20場次，邀請自由潛水員化身人魚在水底演繹，結合環境教育故事，人魚成為戰士力抗海廢魔王。（國立海洋科技博物館提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年6月29日
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）國立海洋科技博物館推出「人魚減塑藝術劇場」，邀請自由潛水員化身人魚在水底演繹，結合環境教育故事，人魚成為戰士力抗海廢魔王，10月9日前，每週六、日下午在主題館展演。

海科館館長陳素芬今天透過新聞稿表示，由自由潛水專業人員演出的人魚將化身為海廢戰士，對抗海洋廢棄物，並透過如海龜、鬼蝠魟、鯨鯊等海洋生物，作為人魚的代言人，訴說人魚族英勇力抗海廢大魔王故事。

陳素芬說，透過表演者的肢體張力、聲音和表情，讓觀眾身歷其境感受海洋廢棄物對生物造成的傷害，一起想辦法打敗海廢大魔王，非常適合全齡觀賞。

海科館表示，館方近年將以往以藝術與優美為主的人魚展演，嘗試與故事劇場結合，在小朋友全神貫注聽故事的同時跟著主角經歷，學著以同理心，感受不同環境的生物和生命，從小培養對環境保護的素養及萬物的尊重。

館方指出，「人魚減塑藝術劇場」共規劃20場次，10月9日前除每週六、日下午2時與3時15分各有2場外，也會在中秋節等節慶加演。（編輯：李錫璋）1110629

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