長輩打疫苗不滿拿兌換券 新北：已緊急採購禮券

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（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府鼓勵65歲以上長輩施打COVID-19疫苗，致贈500元禮券及快篩試劑，有民眾只拿到兌換券大罵市府欺騙，要求改善亂象；衛生局今天說，已緊急採購禮券，下週補給診所。

新北市中和區、汐止區不少長輩向民意代表反映，接種完COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，只有拿到診所的兌換券，甚至跑3趟還是拿不到面值新台幣500元的禮券，氣得大罵市府「是不是打疫苗送禮券的政策攏系假」。

也有民眾反映，新北市府愈來愈失去民心，帶家中長輩去診所打疫苗2星期了，打完後1星期才領到快篩，但尚未領到禮券，跑多趟診所對老人家很困擾。

民主進步黨籍市議員張維倩說，許多民眾陳情反映上述情形，也有診所向服務處求助，要求衛生局改善禮券亂象。否則，市府鼓勵長輩打疫苗的美意卻變成基層診所的負擔；她已要求市政府儘速緊急採購，到貨後立即配給診所，以免長輩撲空。

市府衛生局發言人高詩琪今天表示，目前由於部分醫療院所的禮券已使用完畢尚未撥補，採取提供兌換券方式讓民眾改天再行領取，如此造成民眾不便，衛生局感到抱歉，將加速撥補，儘速提供民眾兌換領取。

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高詩琪說，全國統一實施鼓勵長輩接種疫苗獎勵措施，各縣市多發放超商禮券，因全國各縣市搶購，造成禮券短缺。1日已採購先到貨6萬張，預計4日起陸續補發給診所，並由診所醫院主動通知民眾兌換。

至於快篩劑，高詩琪說，各區衛生所的數量充裕，如果接種疫苗的診所發放完畢後，還沒來得及領取，會提醒協助診所儘速補足，並由各診所、醫院主動通知接種的長輩前往領取。（編輯：方沛清）1110702