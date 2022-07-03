改善積淹水 高市推動滯洪池工程提升典寶溪防洪力

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）高市府推動典寶溪D區滯洪池及鹽埔橋抽水站興建等工程，改善橋頭、岡山、梓官等區積淹水；對於日前岡山因大雨出現路面坑洞，水利局指已全面修補並會增設溢流設施防範。

高雄市長陳其邁上午視察典寶溪D區滯洪池工程，並接受媒體聯訪表示，除了典寶溪滯洪池D區工程，還有鹽埔橋抽水站興建工程，待所有工程完工，將可大幅解決橋頭、岡山、梓官等區積淹水問題。

岡山區岡山南路、捷安路口日前因大雨，出現約一個車道寬、深度5到10公分坑洞，水利局長蔡長展表示，岡山有些污水孔蓋因下地，強降雨時會有氣衝情形，因此造成路面破損，已全面修補，並會增設溢流設施減少發生機率。

此外，國民黨提名智庫執行長柯志恩參選高雄市長，中央、地方隨即啟動輔選行動，前立法院長王金平今天上午也邀集地方人士召開晨會，商討輔選事宜。

對此，陳其邁表示，他還是全力拚市政，現在汛期，最重要是儘速預防及解決民眾關心的防汛等問題；不同政黨或許有不同選舉考量，但他會全力拚市政。

水利局表示，典寶溪沿線已完成典寶溪A區及B區滯洪池，為持續提高典寶溪防洪標準，改善橋頭區芋寮里及梓官中崙里等淹水問題，再向中央爭取經費辦理典寶溪D區滯洪池工程，規劃42公頃滯洪池，提供約105萬噸滯洪量。

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典寶溪D區滯洪池工程分4期辦理，第1期已於民國108年完工，滯洪量25萬噸，水域空間並設置太陽光電發電系統，完成併聯發電；第2期目前施工中，滯洪量35萬噸，預計明年3月完工，後續將持續推動第3及第4期興建。

水利局指出，另在典寶溪排水沿線一帶，也規畫在鹽埔橋旁新建抽水站，將於今年底前完工；因應汛期豪雨，目前已於鹽埔橋旁架設6台移動式抽水機組進行臨時應急抽水，避免施工期間，造成周邊社區發生積淹水。（編輯：陳仁華）1110703