新北鵝媽媽專案照顧多子女家庭 最強媽媽生12子

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市關照多子女家庭推動「鵝媽媽親子營」專案，其中最強媽媽兒女多達12人，專案與學生約定做家事、準時上學等累積幸福里程點數滿額，就能如願帶全家開心出遊。

教育局發布新聞稿指出，「鵝媽媽親子營」專案是關照多子女家庭的創新方案，今年是第2年實施，累積照顧10個案家共50名學生。學校社工發現當中有媽媽最多生了12個小孩，還有媽媽生了6個小孩。

策劃方案的學校社工師督導蘇迎臨表示，不少多子女家庭，媽媽在密集的懷孕和生產下，缺乏時間和精力照顧孩子，孩子也陷入缺乏關愛和指導的困境。因此，學校就創新發想強化親子關係的鵝媽媽親子營專案。

社工師盧芸表示，鵝媽媽親子營是透過獎勵機制，增加孩子的自制力和對家庭的責任感，以帶媽媽和全家出遊為目標，激勵孩子努力學習，累積幸福里程的點數滿額後，就可以許願帶全家出遊，進而讓孩子化身成照顧家庭的守護者，積極爭取幸福里程點數。

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教育局表示，「鵝媽媽親子營」昨天就帶多個家庭前往六福村主題樂園遊玩，帶著6個小朋友一起出去玩的王媽媽表示，很久沒出外走動，感謝在學校社工師的陪同，終於可以全家出遊，自己就像是鵝媽媽一樣，可以開心帶著所有的孩子去玩，共享天倫。

教育局長張明文表示，學校社工師不僅關懷弱勢家庭及孩子的生活基本需求，主動安排增進親子交流，減輕家長照顧負擔，為多子家庭出遊圓夢。日後學校社工師仍會持續關心各種族群及家庭，照顧新北孩子，讓成長過程創造更多美好的回憶。（編輯：李錫璋）1110703