玻璃媽祖廟送弱勢愛心物資 一次載來整貨櫃

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（中央社記者蕭博陽彰化縣3日電）「玻璃媽祖廟」台灣護聖宮集合各界愛心物資後，今天以彩繪貨櫃車運到福興鄉送給邊緣戶及弱勢家庭，現場還有義剪、義診、義演，期許集結大家的力量，一起關懷偏鄉弱勢縣民。

台灣護聖宮教育基金會廣集物資，今天將40呎彩繪貨櫃車開到福興鄉同安寮福安宮，彰化縣長王惠美、護聖宮基金會董事長兼台明將企業董事長林肇雎等人與會，共同開櫃將這些愛心物資送到邊緣戶及弱勢家庭，現場還有義剪、義診、義演「三義」服務。

王惠美致詞表示，護聖宮媽祖十分慈悲，這次透過董事長林肇雎號召，許多企業界及善心人士有錢出錢、有力出力，COVID-19疫情期間邊緣戶、弱勢家庭可能遇到困難，希望大家熱心一點，多關心鄰居，避免憾事發生，社會安全網人人有責，協助弱勢得到最好關懷。

林肇雎說，護聖宮10年前創立以來，開創有別傳統廟宇燒金紙、放鞭炮活動，基金會集結善心人士捐贈物資，放入40呎彩繪貨櫃，定期送到偏鄉邊緣戶，這次針對邊緣戶、弱勢家庭準備240多件救濟物資。

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另外，東熒社會福利促進會今天在鹿港鎮體育場舉辦捐血暨福興鄉、鹿港鎮、秀水鄉低收入戶愛心物資發放活動，王惠美、促進會理事長王國竹等人出席，王惠美致詞表示，感謝王國竹促成企業界提供3鄉鎮共629戶弱勢家庭充足物資，並鼓勵鄉親捐血以舒緩血荒。

王國竹說，促進會2008年創立，每年固定辦理捐血及低收入戶愛心物資發放，還有捐贈年菜、加菜金、急難救助慰問等工作，今年愛心捐贈包含鹿港、福興、秀水3鄉鎮共629戶，近期也將捐1輛價值新台幣190萬元的高頂復康巴士給縣府。（編輯：黃世雅）1110703