宜蘭娃娃隧道廣播 雪隧、蘇花改駕駛人聽得到[影]

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣政府與愛貝爾幼兒園合作，推出首波道路安全宣導活動，由幼兒錄製「宜蘭娃娃隧道廣播」今天於雪山隧道及蘇花改隧道啟用，縣府盼能有效喚起用路人注意。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府藉由分析宜蘭地區交通事故數據，於廣播內容首先融入宜蘭應優先注意的道路特性，例如，宜蘭步調輕鬆騎車要慢慢、超美的無號誌田間小路等，並結合交通部道安會宣導主題，如酒駕零容忍、路口安全等全國用路安全宣導。

縣府並徵詢高速公路局北區養護工程分局及公路總局第4區養護工程處關於長隧道重要事項，如隧道速限、禁止變換車道、不當低頭族、疲勞不上路等隧道安全宣導，擬定全新廣播文案。

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林姿妙說，宜蘭娃娃隧道廣播的啟用，也創下雪山隧道於西元2006年開通、蘇花改隧道2018年開通以來，首次由地方政府與中央隧道單位合作，聯合進行道路安全宣導案例。

林姿妙今天在記者會除表揚參與錄音的孩子們，也感謝所有參與的老師及家長們的用心，讓孩子們在最佳狀態下參與錄音，廣播內容不但講得可愛、口齒也很清晰，在隧道內實測聽起來格外清楚，相信能將道路安全訊息有效傳達給用路人。（編輯：方沛清）1110704