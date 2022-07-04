阿斌哥大愛協會捐弱勢獎學金 受助學子立志回饋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣阿斌哥大愛協會與艾姆勒車電公司、彩雲社會福利慈善事業基金會今天捐贈新台幣100萬元助學金，助縣內弱勢學子，受助學生寫卡片感謝，立志「認真學習，將來回饋社會」。

阿斌哥大愛協會為幫助家境清寒或家庭遭遇重大變故無力負擔學雜費的學子，在民國105年訂定「阿斌哥大愛協會助學金實施計畫」，並攜手艾姆勒車電公司及彩雲社會福利慈善事業基金會，每年捐贈苗栗縣政府100萬元助學金，今年捐贈行動已邁入第7年。

捐贈儀式今天在苗栗縣政府舉行，由阿斌哥大愛協會創辦人、苗栗縣議會副議長李文斌以及艾姆勒車電公司發言人林明海、彩雲社會福利慈善事業基金會執行長吳瑞文共同捐贈縣府100萬元助學金，縣長徐耀昌感謝協會、企業長期從事社會公益，盼能喚起更多善心人士加入，讓社會充滿愛。

縣府教育處表示，助學金將統籌分配發放縣內145所國中、小學，國中清寒學生每人3000元、國小清寒學生每人2500元，今年約有381名學生受惠。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捐贈儀式中，安排大山國小、後龍國中學生代表受贈助學金，其中，一名學生製做感謝卡，上面寫著「感謝阿斌哥大愛協會的幫助，我會認真學習，將來長大了，也要像你們一樣，幫助家境不好的小朋友，做好事，回饋社會」，令李文斌格外感動。

李文斌表示，希望透過助金的發放，讓更多弱勢學生受惠，幫助他們安心求學，努力向上，長大以後，也能發揮一己之力回饋社會，將愛心散播到社會各個角落，如此形成一份善的循環。（編輯：卞金峰）1110704