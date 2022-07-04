盧秀燕稱空品好台中可見玉山 蔡其昌說夏季都能看到

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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中市長盧秀燕在臉書PO出一張可看到玉山的照片，並表示台中空氣正在變好。立法院副院長蔡其昌則說，住在台中的人都知道，台中夏季都能看到中央山脈。

台中市長盧秀燕今天在臉書貼了一張可以看到玉山的照片，發文指出「在台中看見玉山，要成為市民的日常」。文中提到，台中要看得到玉山，除了氣候，還有一個影響因素就是「空氣品質」，從數據來看，台中空氣正在變好。

對此，蔡其昌透過文字稿指出，盧秀燕市長不要再欺騙市民了，只要住在台中的人都知道，台中的「夏季」每年都能看到中央山脈，只用一張照片就想欺騙市民，相信市民都有智慧可以判斷。

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蔡其昌強調，自從盧秀燕的「市長換人、空氣換新」政見跳票後，市民只換來一瓶谷關空氣瓶，除消費中火以外，完全沒看到盧秀燕的空氣改善政策，尤其台中火力發電廠燃煤更新成燃氣機組，被盧市府杯葛了一年多，導致台中市民多吸一年多的空污，盧秀燕的空污改善根本毫無作為。

民進黨議會黨團幹事長周永鴻也指出，盧秀燕「空氣換新」的承諾早已被證明是一場騙局，前台中市長林佳龍任內空污PM2.5改善全國第四，盧秀燕上任後變成全國倒數第四，但市府不著手改善問題只顧新聞宣傳，希望市府認真做事解決問題，不要再作秀。（編輯：黃世雅）1110704