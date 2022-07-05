苗栗縣今年確診逾7.5萬人 玉清宮捐關懷包相助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣今年確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數已逾7.5萬人，縣府分批採購居家照護關懷包偶有空窗期，財團法人苗栗玉清宮今天捐贈8000份關懷包，協助減輕縣府負擔。

苗栗玉清宮捐贈苗栗縣政府8000份、市價約新台幣360萬元的居家照護關懷包，捐贈儀式今天在玉清宮舉行，由玉清宮董事長魏俊傑代表捐贈，縣長徐耀昌率民政處長彭基山及衛生局長張蕊仙代表受贈，並頒贈感謝狀。

魏俊傑表示，採購關懷包的資金來自關聖帝君聖誕慶典及信眾的捐獻，每份關懷包內容物有抗菌洗手乳、含酒精濕紙巾、營養拉麵及餅乾、乾糧等實用品，希望讓確診民眾感受到政府與社會的溫暖。

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徐耀昌說，玉清宮香火鼎盛，是苗栗市重要信仰中心，長期熱心公益慈善和社會教化事業，先前曾相繼捐贈救護車和復康巴士，這次又慷慨解囊捐贈居家照護關懷包，嘉惠鄉親，減輕縣府財政負擔。

縣府指出，苗栗縣今天新增976例確診，累計今年縣內已有逾7萬5000人染疫，確診率達14.19%，縣府雖緊急分批採購6萬份的居家照護關懷包，但整體數量仍不敷使用，且各批關懷包到貨時間難免有空窗期，民間資源即時挹注，讓確診鄉親受到關懷不致中斷。（編輯：李錫璋）1110705