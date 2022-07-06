金門廢棄漁網累積70公噸 台化協助回收再利用

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金門縣政府輔導漁會在新湖漁港設置廢棄漁網暫置分類作業區，並由台灣化學纖維公司定期回收再利用，縣長楊鎮浯（前左2）6日前往視察，與工作人員互動。中央社記者黃慧敏攝 111年7月6日

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣每年約產生10公噸廢棄漁網，縣府輔導漁會在新湖漁港設置廢棄漁網暫置分類作業區，自主分類收集包裝後，由台化定期回收再利用，累積的70公噸廢網已全數回收。

金門縣環保局表示，110年下旬與台塑集團旗下台灣化學纖維公司合作推動廢漁網回收再利用，藉由台化擁有散聚回收尼龍的技術，將尼龍流刺網妥善回收再利用製成環保機能服飾。

環保局表示，去年台化團隊到金門指導分類方式，共回收3.8公噸；今年進一步出資協助金門縣將暫置廢棄漁網初步分類，再運回台灣本島高值化拆解分類處理，最終將尼龍（PA）材質及其他聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）材質漁網，分別交由台化公司及其他業者再利用，已於今年4月底將長年暫置的廢棄漁網共70公噸全數回收處理。

金門縣長楊鎮浯下午在環保局長楊建立、建設處長李有忠等人陪同下，前往新湖漁港視察廢漁網暫置分類作業場設置及運作情形，台化公司由纖維事業部協理周宏恩協理為代表，與縣府商議後續合作方案。

環保局技佐張景瑜簡報表示，廢棄漁網主要來自漁民淘汰回收、水試所及海巡單位聯合查扣非法捕魚或越界漁船所沒入的漁網具，以及海廢漁網，每年約10公噸。過去因無處去化，都暫置於新塘掩埋場，累計約有70公噸，堆置體積約半個籃球場3公尺高，相當於10個20呎標準貨櫃；為了解決廢漁網無處去化的問題，縣府去年主動接洽台化公司，雙方達成合作。

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建設處表示，建立回收再利用管道後，縣府輔導漁會在新湖漁港設置廢棄漁網具回收、暫置、分類作業區，開始進行自主分類收集包裝，再由台化合作回收商定期至金門回收，使廢棄漁網不再囤積，也使得後段回收再利用更加順利。

楊鎮浯視察時，現場提供的口罩的尼龍繩是由回收漁網再製而成，1名台塑工作人員身上穿著由廢棄漁網再利用製成的T恤，令人驚豔。楊鎮浯感謝台化對金門縣廢棄漁網回收工作的協助，期許未來持續精進完善廢棄漁網回收再利用體系。（編輯：黃世雅）1110706

金門縣政府建設處表示，建立廢棄漁網回收再利用管道後，縣府輔導漁會在新湖漁港設置廢棄漁網具回收、暫置、分類作業區，開始進行自主分類收集包裝，再由台灣化學纖維公司合作回收商定期至金門回收，使廢棄漁網不再囤積，也讓後段回收再利用更加順利。中央社記者黃慧敏攝 111年7月6日