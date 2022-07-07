陳超明喊選苗栗縣長 謝福弘不清楚、鍾東錦尊重

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）國民黨立委陳超明有意參選苗栗縣長，已獲黨提名的縣長參選人、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘今天表示不清楚此事，不便評論；堅持參選的鍾東錦則說「尊重」。

陳超明因立委集體涉貪案，昨天經台北地院宣判7年8個月徒刑，第一時間除了喊冤自清，晚間也透過通訊軟體Line群組發言「準備參選」；媒體今天追問是否參選苗栗縣長，他證實「審慎考慮，準備行動」。

陳超明特助田文裕透露，陳超明2年前就有轉戰縣長的想法和規劃，只是突然冒出貪污案官司，讓他一度痛心，昨天一審判決下來，更促使陳超明想經由民意證明清白、為地方建設往前走，「但最終是否真的參選，決定權仍在委員自己」。

上週甫獲國民黨徵召參選下屆苗栗縣長的謝福弘接受中央社記者電訪時表示，陳超明是好兄弟也是老大哥，是否昨天宣判後衝擊太大，不得而知，對於他有意參選的消息並不清楚。

謝福弘指出，昨天兩人見面時，陳超明並未提到此事，甚至「他叫我要努力」，他說，大家都是好朋友，常常都會見面，「如果真的要選，再來應對」。

另外，堅持參選的苗栗縣議會議長鍾東錦表示，陳超明有申報政治獻金，還被貪污治罪條例判刑，是很委屈，司法不夠正義，至於參選是他個人的權利，只能表示尊重。

身兼國民黨苗栗縣黨部主委的鍾東錦說，關於苗栗縣長提名人選，年初就建議黨中央，把他和徐志榮、陳超明、謝福弘4個人一起納入進行民調，誰第一就由誰代表國民黨出征，但黨最終要提名誰也未事先告知、尊重陳超明，「如果當時是透過初選或民調等民主機制產生人選，今天就不會演變成這個局面」。（編輯：張銘坤）1110707