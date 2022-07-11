北市防疫旅館補助8/31退場 最遲10/31前申請

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北11日電）疫情趨於穩定，台北市觀傳局今天宣布，提供台北市居家隔離、居家檢疫者入住台北市防疫旅館每天新台幣500元住宿補助，將在8月31日截止，符合請領條件民眾須在10月31日前申請。

台北市觀傳局為鼓勵設籍台北市的居家隔離、居家檢疫者落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫並入住台北市防疫旅館，自109年4月起辦理防疫住宿補助，依入住天數每天補助500元。

觀傳局今天發布新聞稿表示，防疫住宿補助在8月31日停辦，若隔離、檢疫期橫跨停辦日，僅包含停辦日當天在內之前的天數可申請補助，符合申請資格的民眾，須在結束隔離、檢疫日起6個月內或10月31日前提出申請。

觀傳局指出，避免接觸風險，民眾可上「市民服務大平臺」網站，查詢「臺北市居家隔離居家檢疫者補助（防疫住宿補助）」線上申請，若有疑問可撥打市民熱線1999洽詢。

此外，觀傳局表示，因打滿3劑疫苗者可免居家隔離，專收居家隔離者的防疫旅館需求大幅下降，所以提供這類防疫旅館的每房每天2400元補助，同樣將在8月31日停辦，提醒符合申請條件的旅館須於10月31日前申請。

觀傳局統計，截至6月30日，防疫住宿補助累計核准4萬6228件、補助3億227萬9309元；專收居家隔離者的防疫旅館補助累計6983件申請、金額共1億2197萬2700元。

觀傳局表示，台北市目前共有142家防疫旅館，住用率約48%，業者可依規定自由申請退場，但必要時觀傳局將發函徵召。（編輯：方沛清）1110711