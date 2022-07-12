警察公職身分將屆退 侯友宜：一日警察終身愛警

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新北市長侯友宜12日以具警察公職身分最後一次主持治安會報，他說，雖然他是市長，但他永不忘記「我是警察」，市長是沒有退休，但他16日起就不能回到警察公職身分，將以政務官身分繼續做事。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年7月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜的警察公職身分將於7月16日屆齡退休，他今天表示，「我這一輩子以警察為榮、警察為傲，終身愛警察」。他當初走警察這條路，就從來沒有後悔過。

侯友宜今天是以具有警察公職身分最後一次主持治安會報，他致詞表示，他一路走來，看到了警察的改變，看盡人間恩怨情仇、悲歡離合，也看盡世態炎涼。

雖然他是市長身分，但他永不忘記「我是警察」，市長是沒有退休，但他7月16日後就不能回到警察的公職身分，但能用政務官身分繼續做事。

由於市警局貼心製作了已註明退休的警察服務證，讓侯友宜感動並表示，要回到警察已不可能了。這張服務證意義大於形式，但他終身受用，謝謝大家的用心。

他說，69年警校畢業就到台北市當刑警，當年真得很辛苦，沒有輪休，不要談假日，警察配備跟歹徒有一段差距，很多同仁面對槍戰，沒有挺過去就走了。年輕時一直在當刑警，槍戰對他來說是家常便飯。「我們左輪手槍，對著人家的衝鋒槍」，用短槍跟歹徒打了這麼多年。

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他表示，非常幸運，有機會在大環境動盪當警察，有舞台來淋漓盡致發揮，他每一天都很珍惜警察身分，永遠會守護這個國家，守護人民，不管在哪裡 他都會保護人民，因為「我的血液是警察」，「我不是政治人物，我不喜歡政治，我喜歡做事，做有價值的事」，希望能永遠照顧好人民，讓他們能夠安居樂業。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，從第一天當警察，他就一直保有警察公職身分，直到7月16日，他才要正式辦理警察的離退，雖然對他來講只是一個形式，但是意義重於形式，他永遠愛這個團隊，希望大家一起努力，讓社會治安更穩定，「警察加油，我以你們為榮」。（編輯：李錫璋）1110712