苗縣暑期3場客家歌手演唱會 16日起憑發票索票

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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣政府文化觀光局規劃暑期3場客家歌手演唱會，盼藉音樂推廣客家文化、學習客語，演唱會採索票入場，16日起開放民眾憑發票索取入場券。

苗栗縣文化觀光局今天在縣府大廳舉辦「山城鄉音迎好客」宣傳記者會，會中安排黃心慧、黃莉樺姊妹及歌手謝宇威，分別演唱傳統客家歌曲與流行客家歌曲，為今年暑期3場客家歌手演唱會暖身。

文觀局長林彥甫指出，為讓更多民眾透過欣賞音樂進一步認識客家文化並學習客語，連續第5年舉辦客家歌手演唱會，3場次活動依序為7月30日、31日在文觀局中正堂，8月6日則在苗北藝文中心，邀請眾多客家歌手演唱傳統客家山歌、流行創作歌曲及舞蹈表演等。

縣長徐耀昌出席記者會表示，多年前與客籍藝文界人士討論到客家文化傳承議題，請文觀局籌備別具客家特色的客家歌手演唱會，既為客家歌手營造展演舞台，也讓更多人聆聽客家好聲音及動人樂曲，不論傳統或創新，都各具特色，也豐富了客家文化底蘊。

文觀局表示，演唱會採索票入場，7月16日上午9時起在中正堂與苗北藝文中心同步開放索票，民眾可憑111年5、6月及7、8月發票，1張發票兌換1張入場券、每人限索2張。（編輯：方沛清）1110712