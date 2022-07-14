彰化女里長10天抓4條蛇 里民讚女漢子

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夏天高溫炎熱，彰化八卦山區常有蛇類出沒，彰化員林林厝里長蕭富子（中）14日表示，林厝里因靠近山區，常接到里民通報有蛇類闖入民宅，她都會請消防隊等幫忙，一起去里民家中抓蛇，最近她還幫忙抓到一條2公尺長的臭青母。（蕭富子提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年7月14日

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）夏天氣溫高，彰化八卦山常有蛇類出沒，林厝里長蕭富子變身抓蛇高手，10天內抓到4條蛇，里民稱她是女漢子；蕭富子說，小時候就不怕蛇，呼籲民眾小心蛇類出沒。

夏天氣溫炎熱，八卦山區常有蛇類出沒，彰化縣員林市林厝里長蕭富子今天接受媒體聯訪說，林厝里因靠近八卦山區，常接到里民通報指有蛇類闖入民宅，她只要接到電話就會請消防隊等幫忙，一起去里民家中抓蛇。

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蕭富子指出，最近她幫忙里民抓了鎖鏈蛇以及2公尺長的臭青母，有一戶里民請她幫忙抓蛇，她和捕蛇人員到場後，發現蛇往雞舍跑，於是和捕蛇人員一人站一邊，前後包抄，看到蛇朝她爬過來，於是拿著捕蛇夾夾住蛇頭，把蛇放進桶子裡。

蕭富子說，當里長的什麼都要會，自己從小就不怕蛇，里民家中有蛇需要幫忙，她都會幫忙抓蛇，有里民因此稱她為女漢子，不過她也發現，今年八卦山區好像蛇類比較多，提醒民眾前往山區時要小心。（編輯：黃世雅）1110714