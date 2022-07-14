錨鍊壓碎珊瑚礁 綠島石朗潛水勝地遭破壞

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台東綠島石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光金雞母，但潛水教練劉昶孝13日潛水時卻發現有施工船錨鍊壓在珊瑚礁上，導致許多珊瑚礁遭破壞斷裂。（劉昶孝提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東綠島潛水勝地石朗保護區，出現工程船錨鍊直接壓在珊瑚礁上，導致許多珊瑚礁斷裂，居民痛心向工程會和台東縣政府檢舉。東縣府表示，已向施工業者開罰，並要求改善。

石朗保護區被譽為潛水勝地，也是綠島觀光的金雞母，6月間海底明星景點「摩艾石像」珊瑚礁遭斷頭，地面留下拖痕，明顯人為破壞，引起譁然。

昨天下午4時許潛水教練劉昶孝帶學生到石朗潛水區，看到施工船的錨鍊壓在珊瑚礁上，他將影片放在網路上引起很多民眾痛心，批評施工單位工作粗暴。

有民眾向行政院公共工程委員會檢舉，綠島碼頭港口的消波塊施放工程船多次破壞石朗保護區的海底珊瑚，工程未做好周遭環境的保護；也有居民要求綠島鄉公所和台東縣政府出面說明。

劉姓教練今天接受中央社記者訪問表示，昨天下午4時許帶學生潛水，從沉箱到十字架往郵筒回程，沿路很多像「摩艾石像」一樣的新碎石，也發現巨大的錨鍊直接壓在珊瑚上，過幾分鐘大型的施工船隻就過來把錨粗暴的直接拉起，珊瑚也應聲斷裂。

他說，可以理解無論是附近漁港建造修復工程及消波塊架設都是為大家方便及安全著想，希望有關單位施工時可以更妥善的規劃，不要那麼粗暴對待台灣少有的世界級潛點。

他表示，石珊瑚依種類每年也只能長1至10公分，施工一次就毀掉這麼多珊瑚非常不值得，珊瑚礁生態就像是海底熱帶雨林，提供豐富多元生物種類。海洋1/4生物都棲息在珊瑚礁可以說沒有珊瑚礁魚類也非常難存活下去。

劉昶孝說，這次拍到的不是單一事件，上個月的潛點一個形狀像復活島摩艾石像的珊瑚礁已經被錨撞毀，前2年南寮漁港修復也是讓海底蒙上一層灰，被殘害的珊瑚已經不盡其數，希望大家能重視不要本末倒置，為了容納更多遊客而把原本吸引人的海洋世界破壞殆盡。

綠島鄉長謝賢裕接受中央社記者訪問表示，綠島發展觀光，海底是最重要賣點，他從擔任縣議員到鄉長極力推展綠島為潛水天堂，因此對珊瑚礁的破壞零容許。這碼頭港口工程浩大，鄉公所和縣政府一直要求施工廠商不要破壞海底生態，鄉公所會請潛水人員調查破壞情形，並找廠商、縣政府商量如何避免工程破壞。

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台東縣政府農業處長許家豪表示，南寮漁港的碼頭施工廠商必須用平台船拖運消波塊，平台船沒有動力，要進港口前必須以下錨方式煞車減速。今年6月底的「摩艾石像」珊瑚礁就是這樣遭到破壞，因在石朗保護區，台東縣政府依漁業法開罰新台幣3萬元，並要求廠商和當地的潛水業者溝通、了解水底下狀況，「那些區塊可使用那些不能使用」不能破壞珊瑚礁行為。

許家豪表示，工程進度仍必須要有消波塊，施工的進度和生態保育如何達到最後的平衡，可以讓大家接受，縣政府會來要求廠商做到。（編輯：黃世雅）1110714