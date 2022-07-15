超級月亮引年度大潮 台南安平海水倒灌加強抽排

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

2022年最大也是最後一次的超級月亮13日晚間東升，引發年度大潮，台南安平沿海14日出現滿潮水位，局部區域海水倒灌，造成路面積淹水。（台南市議員李啟維提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）今年最大也是最後一次的超級月亮13日晚間東升，引發年度大潮，台南安平沿海昨天出現滿潮水位，局部區域海水倒灌，台南市政府加設抽水機，水利局表示，這是大自然潮汐現象。

13日的超級月亮視直徑達33角分24角秒，比一般滿月約大上7%、亮度更多出16%，13日晚上6時37分東升，14日凌晨2時37分達到最皎潔的滿月狀態。

台南市議員李啟維發布新聞稿表示，昨天是農曆6月16日，上午8時7分是滿潮水位最高時間，安平區安平路和同平路發生海水倒灌，但這是自然現象，和下雨淹水不一樣。

台南市政府水利局今天觀察，潮水位較昨天稍降，預估明天可逐漸脫離大潮影響。

水利局表示，今年最大滿月引發年度大潮，安平區安平路與湖美街交叉路口及同平路2處，昨天上午8時許出現局部短暫積水。水利局已在安平路與湖美街交叉口增設移動式抽水機，後續將再增派1台加強抽水能量。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

安平區同平路積水最嚴重，水利局先佈設1台移動式抽水機，後續在水門處增派2台加強內水抽排，且在巷弄低窪處增設1台強化側溝抽排，以因應天文大潮期間海水倒灌。

水利局表示，潮汐主要由月球和太陽的引潮力決定，引潮合力最大時期稱為天文大潮，大潮是受到引力影響，幾年就會發生一次，今年大潮情況似乎更高，海水才沿著連接側溝灌入安平社區。（編輯：郭諭儒）1110715