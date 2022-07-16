離島首座汽機車駕訓班插旗澎湖 方便民眾考照

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（中央社澎湖縣16日電）離島第一家汽、機車駕訓班，今天插旗澎湖，澎湖民眾可透過駕訓班完善學習、方便取得駕照，也期培養優良駕駛人，達到地區用路安全。

公路總局「騎車上駕訓 安全不靠運」道路交通安全推廣與澎大海駕訓班活動，今天由公路總局長陳文瑞、澎湖縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲、道安會執行秘書黃運貴、高雄監理所長李瑞銘等人共同剪綵，現場並安排有示範機車考照等，縣政府也舉辦交通安全宣導與趣味競賽。

李瑞銘表示，交通安全是用路人的公共財，尤其離島資源不如本島，在駕訓教育長期缺乏完善教學體制，導致民眾較欠缺駕駛教育養成訓練機會，感謝在本島從事駕訓班的李和昭願意來澎湖開設離島首座汽機車駕訓班，提供高品質教學服務，培養優良駕駛人，確保澎湖地區用路安全。

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李瑞銘指出，近年交通大學研究發現，參加駕訓班訓練相較未參加者，可減少32%違規風險及降低20%肇事風險，足可顯現機車駕訓制度確有成效，鼓勵民眾參加機車訓練，在11月底前參加駕訓班考取駕照的民眾，還可獲得交通部新台幣1300元的訓練補助費和好禮加碼抽。

「澎大海駕訓班」是全台離島首座機汽車駕訓班，座落在馬公市鎖港里，未來開設有「普通小型車班」訓練期間35天及「普通重型及輕型機車班」訓練期間3天，民眾可透過駕訓班完善學科、術科取得駕照。（編輯：郭諭儒）1110716