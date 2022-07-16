月光．海音樂會首次收費 人潮不減逾3000遊客

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交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處每年夏天在東海岸都歷園區舉辦的「月光．海音樂會」，今年邁入第8年，15日晚間是今年暑假第2場，東管處首次嘗試售票入場，吸引逾3000名遊客。 （東管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年7月16日

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（中央社記者盧太城台東縣16日電）在東海岸由東管處舉辦的「月光．海音樂會」昨晚首次售票入場，人潮不減，吸引逾3000名遊客，東管處長林維玲說，活動已成功建立品牌。

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處每年夏天在東海岸都歷園區舉辦的「月光．海音樂會」，今年邁入第8年。

15日晚間是今年暑假第2場，東管處首次嘗試售票入場，讓東管處相當意外，和14日晚上免費入場人潮幾乎相同，吸引逾3000名遊客。

林維玲今天上午在臉書貼文說，15日「月光．海音樂會」售票場「島影浪花」順利落幕，全場3200多名觀眾將都歷園區塞得滿滿的。很難相信在東海岸這麼偏遠地方，有這麼多人願意開車、騎車、搭火車或搭飛機，甚包車等方式，花6、7小時專程前來。

她說，現場這麼多熱愛月光海、肯定月光海的朋友，小至3、4歲，大至70、80歲，在皎潔月光下，面對波光粼粼的大海，隨著音樂歌聲一起搖擺哼唱，度過美麗夜晚，讓人感到無比幸福。

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林維玲表示，這次是音樂會首度推出售票場次，人潮仍然不減，可見音樂會已建立品牌，鐵粉們來自四面八方，甚至有許多遊客許下此生必定要來的願望。

昨晚售票場以「島影浪花」為主題，由台灣新生代民謠搖滾樂團老王樂隊開場，以沙啞略帶厭世嗓音，重複旋律，讓年輕世代唱出屬於自己的歌；最終壓軸由金嗓歌姬潘越雲唱出多首膾炙人口歌曲「我是不是你最深愛的人」「是否」「天天天藍」及「純情青春夢」等，讓現場觀眾聽得如癡如醉，紛紛跟著一起同唱。（編輯：方沛清）1110716