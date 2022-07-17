聚樂社一組北管樂音不輟 林右昌頒繡旗勉傳承

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「西秦盛典-基隆聚樂社一組祝壽排場」17日晚間在海洋廣場登場，市長林右昌（左4）出席頒贈紀念繡旗，盼藉大家共同參與，把城市文化靈魂與精神代代傳承下去。中央社記者王朝鈺攝 111年7月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）「西秦盛典-基隆聚樂社一組祝壽排場」今晚在海洋廣場登場，除有北管精彩演出，市長林右昌也出席頒贈紀念繡旗，稱讚演奏老師都是台灣國寶，期勉大家把城市文化靈魂代代傳承。

基隆市長林右昌致詞表示，基隆城市文化中，北管音樂無論在中元祭、廟會祭典、民俗活動、常民生活都是重要元素，百年傳承不輟更是珍貴文化資產，更在2019年列為無形文化資產，今天致送精美繡旗表彰，肯定聚樂社一組對文化傳承上的成就，盼藉大家共同參與，把城市文化靈魂與精神，代代傳承下去。

文化局長陳靜萍表示，「基隆聚樂社一組」為目前基隆少數持續運作的北管軒社，於2019年5月10日正式登錄為基隆市無形文化資產中傳統表演藝術保存團體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化局從2020年開始啟動合作計畫，進行北管音樂傳承與活化，辦理傳習課程使技藝得以延續，持續以「落實保存維護機制」與「積極培育傳承人才」兩大主軸，守護與傳承逐漸凋零的基隆北管音樂。今年參與的藝生，最小的學員年僅12歲，橫跨12歲至88歲的聚樂社一組，讓大家看見北管傳承的希望。

文化局表示，此次頒贈紀念繡旗，特地商洽位於迪化街大稻埕，已傳承3代超過80年歷史「聯輝繡莊」製作繡旗。呼應聚樂社一組起源於崁仔頂，繡旗也特別將海洋魚蝦元素納入設計，不僅獨一無二也與基隆城市意象緊密結合，期盼這面繡旗帶出市府對於百年無形文化資產的支持與重視。（編輯：李錫璋）1110717