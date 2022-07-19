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地熱谷公園歷時1年大改造 7/20起免費開放入園

2022/7/19 15:26
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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北市北投地熱谷公園歷經1年多的園區改造工程，台北自來水事業處宣布，全區明天起免費開放，遊客可沿新建置的環湖步道漫步、體驗大自然蒸氣Spa，預計28日舉行開幕儀式。

北水處今天發布新聞稿表示，考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，且為深化民眾溫泉水資源知識及滿足休憩需求，眾所期待的地熱谷公園歷經1年多的園區改造後，將以嶄新風貌重現，全區將於明天起免費開放。

關於地熱谷公園景觀再造規劃，北水處說，包括有重新建置環湖步道和設置溫泉體驗設施，首先在入口意象手湯（淨手礦泉湯）設計，就希望讓遊客以雙手感受和溫泉的第一次接觸。

同時，還有大斜面設計的愛情座椅，可供情侶打卡留戀讓愛情增溫；緊接著遊客可沿新建置的環湖步道漫步一圈，輕鬆體驗大自然的蒸氣Spa，周遭配合園區植栽美化設計，展現猶如仙境般的全新風貌。

北水處表示，為歡慶地熱谷公園改造大變身，台北市商業處及台北市溫泉發展協會也將於28日晚間舉辦「地熱谷公園景觀再造開幕儀式」，當天園區參觀結束時間將從原定的晚間6時，延長開放至晚間7時30分，歡迎民眾共襄盛舉。

另為配合現階段防疫工作，北水處提醒，民眾入園仍應保持社交距離及做好個人衛生防護，後續將依中央流行疫情指揮中心和台北市府防疫指示進行滾動修正。

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地熱谷又稱「地獄谷」，北水處指出，其占地約3500平方公尺，為大屯山火山群內水溫最高的溫泉天然出口，泉溫約在攝氏65至80度之間，屬於硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的「青磺泉」，當地居民俗稱「磺水頭」，為北投溫泉的源頭之一。

北水處說，由於地熱谷終年瀰漫硫磺煙霧，如夢似幻的景色擁有「磺泉玉霧」美稱，為日據時期台灣八勝十二景之一。（編輯：張銘坤）1110719

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