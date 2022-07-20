雲縣府與台塑企業宣示 2050年邁向淨零碳排

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣長張麗善和台塑企業總管理處總經理林善志今天簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，以循環經濟為規劃方向，朝零廢棄生態循環園區發展及2050年邁向淨零碳排。

雲林縣府環保局今天在台塑企業麥寮工業園區舉辦空氣污染減量暨環境永續論壇，張麗善和林善志簽署「碳中和綠能技術與永續環境」宣言，環保署空保處長蔡孟裕見證。

張麗善致詞時表示，台塑企業近年來投入新台幣1227億元，改善廠區汙染防制設備，包括裝設濕式靜電集塵器、尾氣除白煙設備、排煙脫硫及脫硫、船舶油氣回收系統及使用高壓岸電等。

林善志坦言，要做到淨零碳排有困難，為此台塑企業總裁王文淵每2個月主持開節能減排循環經濟推動情形檢討，要求企業旗下4大公司由上而下一條鞭式全力推動。

林善志提到，王文淵曾說做好所有的污染防治工作，特別是空氣污染減量，最大的贏家是企業，不但可以確保工廠正常運轉，同時做到減少成本、降低能源使用耗用率，提高能源使用效率，且確保員工安全，甚至保護社區居民安全，進而達到友善環境。

林善志說，台塑企業排碳量由2007年最高峰的6148萬噸，降至2020年的5183萬噸，減量965萬噸，降幅15.7%。2025年及2030年目標為較基準年（2007年）減碳20%、35%，2050年達到碳中和為目標。

空氣污染減量暨環境永續論壇邀請雲林科技大學、陽明交通大學和高雄科技大學相關領域的專家演講，借助專長與經驗，持續維護雲林空氣品質。（編輯：卞金峰）1110720