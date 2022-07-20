「台南400年」暖身開跑 公布主視覺暨主題音樂

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南2024年將迎來建城400年，台南市長黃偉哲今天公布主視覺暨主題音樂，展現這座古城榮光，同時為「台南400年」系列活動暖身開跑。

黃偉哲今天在安平古堡公布「台南400年」系列活動主視覺暨主題音樂，他指出，台南2024年將邁入建城400年的里程碑，「台南400年」不只緬懷過去，更展望未來。

黃偉哲表示，「台南400年」系列活動期間，台南市政府承辦2023年全國運動會，幾天後將進入全運會倒數400天，他希望台南被台灣及全世界看見。

黃偉哲說，上一個400年，台南參與見證台灣的崛起；下一個400年，台南將帶領台灣自信前行邁向國際，展現台南的自信與驕傲，他期盼如同「台南400年」紀念活動標語「一起台南．世界交陪」，讓世界感受台南的創新、美感與魅力。

台南市政府發布新聞稿指出，「台南400年」從「視覺」和「聽覺」兩大方向著手，為持續2年多系列活動揭開序幕。

「台南400年」的主視覺，由設計師李明道操刀設計，視覺元素取材西拉雅族十字繡、熱蘭遮城、歷史建築、人文景觀、自然生態等，從歷史元素與在地特色中，發想出台南的氣味。

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主視覺設計推出雙Logo版本，分別是轉化西拉雅族十字繡特色的「融合版」及展望城市未來與自信的「榮光版」。主視覺的標誌、圖樣、標準字、標準色彩及應用製作等，台南舊來發、萬川號、寶來香、甘本堂等4家老字號餅鋪及多名台南設計師響應運用。

主題音樂則由金曲獎台語歌王「小黑」謝銘祐、饒舌歌手「大支」共同譜寫「慢慢變台南」，將牛肉湯、虱目魚粥、碗粿、百年青草茶等在地美食及市井小民生活街景寫入歌詞，呈現道地台南風味與豐厚人情味。（編輯：卞金峰）1110720