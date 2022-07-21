陳其邁到購物台賣高雄龍虎斑 新鮮低溫送到府

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高雄市長陳其邁（左2）21日下午登上購物台直播促銷高雄優質營養的龍虎斑，陳其邁表示，這批頂級龍虎斑肉質細緻扎實、魚油豐富入口鮮甜，更富含多元營養成分，適合各年齡層食用。（高雄市海洋局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）因應中國6月中暫停輸入台灣石斑魚，高雄市長陳其邁今天偕同漁業署長張致盛等人到MOMO購物台直播，促銷高雄優質營養的龍虎斑，希望民眾共同支持購賣，力挺漁民。

陳其邁今天下午與張致盛、高雄梓官區漁會總幹事張鈞華等人到MOMO購物台直播，陳其邁說，這次促銷的「頂級龍虎斑」，肉質細緻紮實、魚油豐富入口鮮甜，更富含多元營養成分，適合各年齡食用。

陳其邁說，龍虎斑向來是餐廳、宴客愛用的海鮮食材，這次讓民眾在家動動手指，就能直送到府方便享用。高雄市海洋局也發布新聞稿表示，高雄優質龍虎斑肉質Q彈有嚼勁，透過低溫直送，品質安心。

海洋局表示，梓官區漁會擁有全國首家通過HACCP認證的漁會加工廠，同時也通過ISO22000認證，並自日本引進海水製冰機，提供有如海水的細沙冰，來維持水產鮮度，同時保持魚體完整性，從捕撈到冷凍包裝僅1小時，且魚肉都已事先處理乾淨，解凍即可烹調，方便省時。

海洋局指出，為提升水產品品質衛生，近年來中央與高市府對於水產品冷鏈系統皆有所挹注，其中梓官區漁會從捕撈、加工端及運送均有完整冷鏈系統。

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海洋局表示，此次為了協助漁民度過困境，漁會除了配合中央「石斑魚加工及凍儲獎勵作業」，以合理價格收購石斑魚，協助漁民品質控管進行加工，把石斑魚做各式規格分切，提供多元產品組合，方便家庭料理。

此外，今年高市府也與中央共同補助梓官區漁會，擴增冷鏈設備，以帶動高雄在地養殖漁業經濟轉型，改善養殖漁場環境，提升水產品品質衛生。（編輯：謝雅竹）1110721