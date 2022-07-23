議員批抽驗散裝寵物食品次數少 北市指加強查核

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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市議員楊靜宇指出，市售散裝寵物食品有過期、來源不明等情形，但北市府抽查販售店家次數不多，應檢討改善。台北市動保處今天表示，將加強查核，並持續宣導選購方式。

無黨籍台北市議員楊靜宇發布質詢資料指出，接獲陳情，有飼主為求保鮮，買市售小包、散裝寵物食品給寵犬食用，但寵犬每次吃完就腸胃不適送醫，懷疑是散裝寵物食品有問題。

他說，經查發現許多市售散裝寵物食品、零食狀況多，有過期半年以上、來源不明、無外包裝等狀況，也有些散裝寵物食品雖有保存期限等標示但無法得知製造地。

楊靜宇表示，調閱資料發現，北市動物保護處抽查業者家數少，民國107年與108年各25家、109年24家，去年11家，稽查來源竟為寵物雜誌附錄店家清單，但全市相關營業店家有2901家，抽查店家數太少。

他說，動保處抽查若發現有問題，會以行政指導要求改善，但稽查時集中特定店家，根本流於形式，應加強稽查，並持續宣導如何選購合格安全寵物食品。

對此，台北市動保處指出，去年抽查11家、送驗96件寵物食品，並委託專業實驗室檢測法定病原微生物等項目，共372項，皆符合標準。近3年未發現危害健康寵物食品，許多業者因不清楚法規導致違規，但配合改善良好，未被裁罰。

動保處表示，將加強宣導及查核寵物店家次數，並依行政區分配查核店家數，且會造冊列管不合格店家及產品製造商，持續追蹤寵物食品標示與申報狀況。

動保處指出，會透過官方網站等方式持續宣導買寵物食品方式，建議飼主應選擇良好商譽、完整包裝及標示寵物食品。（編輯：戴光育）1110723