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創造觀光商機 高市台鐵三塊厝車站爭取設蒸汽火車頭

2022/7/25 16:12（7/25 16:31 更新）
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民進黨高雄市立委李昆澤（前中）等人25日邀交通部長王國材（前右2）及相關單位到高雄考察交通建設，其中位於三民區的台鐵三塊厝車站，當地希望能爭取設置一座蒸汽火車頭。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月25日
民進黨高雄市立委李昆澤（前中）等人25日邀交通部長王國材（前右2）及相關單位到高雄考察交通建設，其中位於三民區的台鐵三塊厝車站，當地希望能爭取設置一座蒸汽火車頭。中央社記者蔡孟妤攝 111年7月25日
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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）高雄市三民區的台鐵三塊厝車站，因具歷史意義，地方希望能放一座蒸汽火車頭，創造鐵道文化景點，交通部長王國材今天允諾支持。另高雄車站周邊商圈10月將辦行銷活動，拚觀光商機。

日治時期設置的舊三塊厝車站1986年廢除後，舊站保留為「市定古蹟」；而高雄鐵路地下化後，重新在舊站旁復設新的三塊厝車站，乘客以學生等通勤族為主。

高雄市立委李昆澤、許智傑、邱議瑩等人今天邀王國材及相關單位到高雄考察交通建設。三塊厝車站周邊里長向王國材表示，希望能在舊車站旁設置蒸汽火車頭，創造台鐵文化景點，增加觀光亮點。王國材允諾會協助、支持此事。

李昆澤說，因鐵路工程，高雄車站周邊商圈受到衝擊，交通部觀光局曾補助經費協助商圈辦理行銷活動，成果不錯。王國材表示，今年將再補助新台幣100萬元，持續推廣在地觀光行銷，明年也預計朝相同規模協助。

交通部觀光局簡報表示，高雄車站周邊三鳳中街、大連商圈、後驛商圈、長明商圈，將於10月1日起至11月30日舉行「2022高雄商圈秋遊觀光節」，推出旅宿優惠、滿額好禮兌換，並製作遊程手冊及數位導覽地圖等，行銷商圈觀光。

針對高雄公路系統改善，邱議瑩說，台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程，和國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程，應加速行政流程，早日核定計畫，早日動工。

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交通部公路總局表示，台86線向東延伸至台3線新闢及改善道路工程預計8月召開綜合規畫期中報告審查會，12月提送期末報告，並預計明年10月提送環境影響說明書初稿；建設計畫核定後，設計及用地取得2年、工程施工4年。

至於國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程，交通部公路總局表示，工程以市道181線為界分2標工程發包，181線以西預計明年12月開工，以東路段預計今年底完成細部設計。（編輯：黃世雅）1110725

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