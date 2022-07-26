花蓮金針花季到 天熱無雨花未開民生用水陷窘境

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮南區金針花季將展開，但半個多月無雨及連續多天高溫氣候下，山區花開寥寥無幾，赤科山民生用水也面臨窘境，農友期待早日降甘霖，也儘量節約用水暫度乾旱期。

玉里鎮赤科山社區發展協會總幹事李光濱接受中央社記者訪問表示，縱谷玉里經常飆高溫，白天熱氣上升，山上溫度也增高，中午氣溫從過去攝氏33度左右，現在經常出現35度高溫。

李光濱說，赤科山區已約20天都沒有下雨，原本山上約60家住戶靠山泉水和地表水生活，現在水源枯竭，大家都很緊張，尤其面對即將湧入數十萬人的金針花季，用水量勢必大增；目前山上各戶只能先節省用水因應。

玉里鎮代理鎮長江東成日前到赤科山視察簡易自來水設施，由於多年申請經費未到位，設施並未完備，李光濱說，只能再繼續提報申請，希望相關單位重視。

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花蓮玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山兩大金針山，在縣府補助下留花面積約70公頃，每年8月起有一個多月花期，吸引成千上萬的國內外遊客上山呼吸新鮮空氣，欣賞美麗的金黃花海。今年金針花季將在8月4日開鑼，面臨高溫與無雨的情況，目前金針花開約1成。

富里鄉農會總幹事張素華表示，農業是看天吃飯的產業，面對氣候嚴峻考驗，農民無語問蒼天，農會已派遣無人機在留花區噴灑藥劑防治病蟲害與催花，更期待能下雨紓解旱象。（編輯：郭諭儒）1110726