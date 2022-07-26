蔡適應拍宣傳照推薦5女力 盼帶給基隆更多動力

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（中央社記者王朝鈺基隆26日電）民進黨在基隆市共提名5名女性參選市議員，民進黨基隆市長參選人蔡適應今天與其中4名拍攝宣傳照並舉行記者會，高呼「基隆五夠年輕，女力進行式」，希望帶給基隆更多動力。

蔡適應原定與5名女性市議員參選人拍攝宣傳照，因基隆市議員鄭文婷確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）缺席今天活動。

蔡適應表示，民進黨這次在基隆市議員提名5名女性參選人，是有史以來最多女性，且13名市議員參選人平均年齡約41歲，也是有史以來最年輕，每位都是最優質人選，從資深到專業，青年到家庭，各有不同的族群代表，才能符合基隆這座海港城市的多元性。這次「基隆隊」一定要拚全壘打，絕對不能讓基隆走回頭路。

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蔡適應指出，5名女性市議員參選中，現任的議員有信義區陳宜、仁愛區鄭文婷。另外，中正區許睿慈、安樂區吳驊珈及七堵區曾怡芳，都是資歷豐富，且來自不同領域的女性，要讓基隆有不一樣的動力。

蔡適應說，基隆過去總是全國吊車尾城市，市長林右昌執政8年翻轉成為前段班的資優生，靠的就是執行力與魄力，而執行力與魄力，更需要專業和青年世代努力，他會與林右昌帶領的「基隆隊」繼續接棒基隆、延續光榮。（編輯：李錫璋）1110726