侯友宜：把握任期最後時間衝刺 兌現競選支票

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新北市長侯友宜（圖）26日頒獎給環境認證獲獎里長時受訪表示，他與不分黨派的市議員都非常熟悉，也常討論改變新北的方向，如果做不好的地方也趕快調整，誠心要兌現競選支票。中央社記者黃旭昇新北攝 111年7月26日

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北26日電）新北市長侯友宜今天表示，現在是市長且行程滿檔，要把握任期最後時間衝刺，與不分黨派的市議員一起解決沒做好的事，並調整做不好的地方，以兌現競選支票。

有意參選總統的民眾黨主席、台北市長柯文哲接受Yahoo TV「鄉民好瀚」節目主持人黃暐瀚專訪時說，他正在規劃卸任後的訪美行程，儘管贏的機會很低，還是要拚拚看，並預測中國國民黨主席朱立倫一定會選、新北市長侯友宜可能脫黨選。

侯友宜今天下午在林口區行動治理座談會，接受聯訪被問到此事時表示，現在是市長，每天市政行程滿滿，更要把握任期最後時間，解決還沒有做好的民眾大小事，以符合人民期待。

記者詢問他，競選市長連任時，是否與2018年時一樣，不設競選總部主委，並於29個行政區設區級的競選總部，人事布局與架構是否準備好了。

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他說，新北市400萬市民都是他的老闆、頭家，是他最重視的區塊，最在乎的是如何將新北市帶到更好的未來，並透過基層里鄰長瞭解心聲，一起面對問題、解決問題。現階段還是先好好衝刺市政，盡量做到大家滿意為止。

侯友宜上午在頒獎給環境認證獲獎里長時受訪，被問到是否安排與黨籍市議員餐敘，他說，與不分黨派的市議員都非常熟悉，也常討論改變新北的方向，會一起努力讓新北市更好，如果做不好的地方也趕快調整，誠心要兌現競選支票。（編輯：李錫璋）1110726