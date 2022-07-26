議員批轉發黃珊珊新書連結宣傳 曾燦金：並無問題

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）國民黨台北市議員李柏毅今天指出，台北市教育局長曾燦金在公務群組轉貼台北市副市長黃珊珊出書新聞連結，疑有違行政中立；曾燦金表示，並無問題，只是傳達同仁資訊。

台北市議會今天進行教育部門質詢，李柏毅質詢首先問到，是否知道黃珊珊可能要參選台北市長？以及教育局對於所有參選人是否應保持行政中立態度，現場隨即秀出一張「（新）教育局主管群組」的LINE群組截圖。

透過圖片內容可看到，曾燦金於深夜11時許在群組內轉傳新聞連結網址，內容為媒體轉播黃珊珊在北藝舉辦「黃珊珊：33個人生故事」新書分享會。

李柏毅表示，黃珊珊出書，曾燦金卻在教育局的公務群組幫她宣傳，質疑發文動機為何，並追問國民黨台北市長參選人蔣萬安、民進黨台北市長參選人陳時中的出書內容，是否同樣會轉發。

他認為，公務群組能做的是政策討論和事務傳達，此群組內有39人，身為教育局長卻帶頭張貼黃珊珊出書內容，和政策宣導、政務溝通完全無關，難道沒有問題？認為「有錯就認」。

李柏毅說，身為教育局長且任職5年多了，卻帶頭張貼黃珊珊賣書的新聞連結內容，「該下來了，連這種是非都沒辦法分」，直批明明是有違行政中立的問題。

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曾燦金答覆表示，黃珊珊還沒宣布，但可能會參選，並認為自己的發文沒有問題，只是轉達媒體報導內容，自己並未評論也沒有鼓勵大家買書，同時澄清發文群組並非教育局一級主管的公務群組，而是屬主管群組的溝通平台。

「只是想傳達資訊讓相關同仁了解」，曾燦金說，教育局人員都很有智慧，不會因為這樣受影響，自己只是沒有評論的轉達，且相關媒體報導內容都會分享，也沒有請大家支持（黃珊珊），認為應不應該分享是價值判斷問題，還說若李柏毅出書也會照樣發文。（編輯：張銘坤）1110726