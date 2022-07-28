台南平實營區都更將動工 400戶公宅116年完工

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（中央社記者張榮祥台南28日電）台南市政府全力推動台南公宅，預定在東區平實一期及二期都市更新案取得近400戶台南公宅，民國112年動工，116年完工，只租不賣。

台南市政府都市發展局今天發布新聞稿指出，台南市東區平實一期都市更新案，位於台南市小東路平實營區重劃區東北側，是台南市第一件採權利變換方式開發的公辦更新案。

台南市政府透過都更容積獎勵，可取得224戶台南公宅，預定112年動工，116年完工，可為市庫節省公帑支出約新台幣20億元。

都發局人員告訴中央社記者，東區平實二期都更案已招商成功，市府可取得175戶台南公宅，也是112年動工，116年完工。

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台南市長黃偉哲說，東區平實都更案是實現公私協力、共同推動東區副都心發展的重要公辦都市更新案，透過都市更新提高地主權利價值，市府取得台南公宅，投資者獲得額外容積獎勵，建構優質生活環境、強化地方發展。

都發局表示，中央和市府合作興建台南公宅，目前已動土及規劃中的台南公宅達7000戶，未來將持續增加台南公宅的供給，以達穩定住宅市場供需平衡與安定民眾居住權益，落實居住正義。（編輯：李亨山）1110728