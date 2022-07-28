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北市議員潘懷宗詐領助理費遭解職 落選頭民進黨陳賢蔚遞補

2022/7/28 13:42（7/28 14:31 更新）
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台北市議員潘懷宗（中）詐領助理費遭解職。圖為2021年1月27日潘懷宗獲交保步出法院。（中央社檔案照片）
台北市議員潘懷宗（中）詐領助理費遭解職。圖為2021年1月27日潘懷宗獲交保步出法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市議員潘懷宗詐領助理費，一審判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年。台北市議會今天表示，已收到公文告知潘懷宗於7月20日解職，依法將由民進黨籍的陳賢蔚遞補，待中選會公告進行。

新黨籍北市議員潘懷宗詐領助理費新台幣333萬餘元，一審士林地方法院考量他認罪並繳交犯罪所得等情狀，判刑2年，褫奪公權5年，緩刑5年。士林地檢署20日研議後決定不上訴，潘懷宗可望緩刑確定。

台北市議會今天表示，收到行政院來函公文，依地方制度法等規定，通知潘懷宗解職，日期追溯至7月20日，後續由中央選舉委員會依公職人員選舉罷免法公告遞補人選及日期等內容。

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依台北市議會官方網站資訊，潘懷宗曾任第9至12屆台北市議員，將在7月20日解職。遞補人選為上屆落選頭、民進黨籍士林北投區議員參選人陳賢蔚。

潘懷宗透過辦公室發聲明稿指出，助理費案件一審宣判，他並未將助理費挪作為個人私用，褫奪公權雖讓他無法參選，但因個人身體因素本就無意再繼續參選，專心養病。另為避免訴訟冗長也放棄上訴，這幾天辦公室和服務處陸續打包整理，謝謝大家關心。（編輯：吳協昌）1110728

潘懷宗遭解職，依法將由民進黨籍的陳賢蔚（前）遞補。（圖取自facebook.com/bestserviceforTPE）
潘懷宗遭解職，依法將由民進黨籍的陳賢蔚（前）遞補。（圖取自facebook.com/bestserviceforTPE）
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