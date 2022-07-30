台中推十大伴手禮 業者提撥部分禮盒收入做公益

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（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市工策會推出十大伴手禮公益聯名禮盒，今天在台中火車站前廣場舉辦市集，並拍攝宣傳影片，業者也將提撥部分中秋禮盒販售收入捐贈公益團體、回饋社會。

台中市工策會發布新聞稿指出，今、明2天在台中火車站前廣場舉辦「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」市集，台中各區伴手禮品牌齊聚，「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」首度曝光，現場還設有文創攤位，好吃好喝又好買。

工策會總幹事黃于珊表示，活動齊聚全台逾40名虛擬網紅拍攝伴手禮宣傳影片，並進行網路人氣票選。線上線下行銷並進，民眾可至活動頁面投票支持最愛的伴手禮店家，就有機會抽中iPhone13、PS5、Nintendo Switch等獎品。

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黃于珊指出，「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡及光山行，7家廠商共同限量推出，一次囊括7項台中寶貝，有糕餅、茶、咖啡和漆器紋書籤，享受充滿台中文創味的午茶時光。

今年不僅推出公益聯名禮盒，更力邀十大伴手禮首獎業者投身公益，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作，將提撥部分中秋禮盒販售收入捐贈公益團體、回饋社會，希望打響十大伴手禮品牌，同時也發揮企業社會責任。（編輯：郭諭儒）1110730