高雄幣平台8/1啟動 儲值選購文創品市府加贈20%回饋

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（中央社記者曾以寧高雄31日電）高市府今天表示，「台灣設計設計台灣」系列活動商品選購平台「高雄幣平台」將於明天中午12時啟動，線上儲值、選購文博遶境遊程及130家文創店家商品，還有20%回饋。

高雄市政府文化局今天發布新聞稿表示，因應文博會與台灣設計展，市府發起「台灣設計設計台灣」系列城市展演活動，平台還預計推出特色餐廳、飯店套裝行程，將活動舞台延伸到整座城市，蒐羅遊程必訪店家。

市府指出，透過高雄幣平台註冊、儲值完成便能享有市府加贈20%的回饋機制，即每儲值100點高雄幣實際可消費120點，儲越多賺越多，儲值回饋最高1000點；且平台可透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具，以多元付款方式儲值。

這次推出線上線下同步行銷的「創意逛大街」，首波主打富有在地特色並兼具設計感的文創品牌店家，除了官方精選限量商品，如台灣IP限定款T-shirt、一卡通、搭配原愛國婦人會館首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」推出限定香水「墨水冥想」，還有在地文創商店的優質商品。

如「尚音唱片」集結金曲獎所有得獎專輯，延續金曲33話題；花藝教室「欣野田花」以永遠高掛高雄的太陽作為發想，選用向日葵當作主花打造高質感手作盆花；美濃區「樂愛餵羊」則透過認股農地，農家定期回報白玉蘿蔔整個種植過程，並約定冬天來到現場採收蘿蔔。

此外，文博遶境活動將在8到10月間帶領民眾深入探索高雄百年璀璨風貌，條條精彩，推出後詢問度極高。文化局指出，將加開兩條特殊鄉間優游路線，包括杉林六龜的古道溫泉二日遊，享受茶香滿園，沉浸溫泉魅力；前進彌陀永安戲耍皮影戲與陶藝的鄉間文藝體驗。

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文博遶境首波遊程場次在7月25日中午12時開賣，短短半小時內就被秒殺，8月1日中午12時將統一開放全部32條路線、超過上百場次的遊程，民眾可於當日上午10點先至高雄幣平台完成會員註冊及儲值，才不會錯過搶購。

文化局提醒，7月25日文博遶境首波遊程預約成功取得購買券序號的民眾，8月1到2日務必上高雄幣平台「活動預約」畫面點選已預購項目，確實結帳，才算完成報名；沒有完成付款的預約名額將於8月3日中午12時釋出。（編輯：陳仁華）1110731