台8線中橫便道邊坡坍方 公路總局封路搶修

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台中市警察局和平分局表示，台8線77公里處和平區梨山路段31日下午發生上邊坡坍方，造成道路雙向受阻，幸未造成意外事故，警方到場擺放交通錐實施交管，工程人員展開搶修。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年7月31日

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（中央社記者蘇木春台中31日電）台8線77公里處中橫便道台中市和平區梨山路段，今天下午突然上邊坡坍方，造成雙向道路受阻，警方獲報已到場進行交通管制，公路總局表示，明天上午前皆不開放通行，正進行搶修。

台中市警察局和平分局今天發布新聞稿表示，台8線77公里處和平區梨山路段，今天下午約1時30分發生上邊坡坍方，造成道路雙向受阻，幸未造成意外事故。

台中和平警分局梨山分駐所獲報後趕到現場，發現道路上邊坡持續有土石大面積滑落路面，雙向車輛受阻，立即擺放交通錐實施交管，並通知谷關工務段梨山監工站調派機具處理。

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警方提醒，雨季期間山區土石鬆動，易發生坍方、落石或樹木倒塌，民眾行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況。

公路總局第二區養護工程處發布新聞稿表示，已聯繫調度大型機具進場清坍搶修，但有持續落石且評估有危害之虞，且考量德基及谷關地區受鋒面影響降雨機率高，台8線中橫便道到明天上午7時的開放班次皆不開放，後續班次將視路況訊息發布。（編輯：黃世雅）1110731