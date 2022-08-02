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高市推文博限定「聊療杯」 8/5於高雄幣平台開賣

2022/8/2 11:34（8/2 11:41 更新）
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迎接2022文博會，高雄市政府推出印有6款LINE人氣貼圖角色圖案的文博會限定「聊療杯」，5日起將於「高雄幣平台」開賣。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月2日
迎接2022文博會，高雄市政府推出印有6款LINE人氣貼圖角色圖案的文博會限定「聊療杯」，5日起將於「高雄幣平台」開賣。（高雄市文化局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月2日
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）迎接2022文博會，高市府繼日前在愛河推出「聊療漂漂河」計畫，設置6座大型人氣貼圖角色充氣裝置，今天再宣布推出印有6款貼圖角色圖案的「聊療杯」，5日起於「高雄幣平台」開賣。

市府「聊療漂漂河」計畫，集結6名高雄創作者所創作的LINE人氣貼圖角色，包括貓爪抓、塔仔不正經、無所事事小海豹、豆卡頻道、ㄇㄚˊ幾兔、PP mini小小企鵝，化身為大型充氣裝置，漂浮於愛河灣上，吸引民眾拍照朝聖。

高雄市政府文化局今天透過新聞稿宣布，市府將再企畫推出6款「聊療杯」，杯上印有6名人氣貼圖角色圖案，並分為「台啤合作款」與「限定販售款」。

文化局表示，「販售款」為文博會限定，使用與奈良美智展覽商品同一款杯子，參與集章即能以優惠價高雄幣999點購買，5日起於「台灣設計設計台灣」官網的「高雄幣平台」限量開賣。

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至於「台啤合作款」，則是台酒公司響應推出的聯名款，將出現在熱炒店中，與民眾不期而遇。市長陳其邁表示，感謝台酒公司響應推出台啤聯名款，也感謝LINE貼圖與市府團隊的緊密合作，才能有這些成果展現。

台灣菸酒公司董事長丁彥哲說，這次與高市府合作推出跨界聯名「聊療啤酒杯」，台酒將透過公司的進貨搭贈系統與熱炒店合作及推廣，讓民眾到熱炒店時都有機會使用到特製的啤酒杯。（編輯：黃世雅）1110802

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