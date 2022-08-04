阿里山瀕危鳥類帝雉又遭犬隻伏擊 嘉縣府依法嚴處

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阿里山森林遊樂區被國際列為瀕危鳥類的帝雉（圖）7月間又發生遭犬隻伏擊事件，嘉義縣政府家畜所已查出為當地店家所放養的犬隻所為。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃國芳嘉義縣4日電）阿里山森林遊樂區被國際列為瀕危鳥類的帝雉日前又發生遭犬隻伏擊事件，嘉義縣政府家畜所已查出為當地店家所放養的犬隻所為，將依動物保護法與野生動物保育法嚴處。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，4月間家畜所接獲阿里山森林遊樂區內帝雉遭浪犬騷擾事件，家畜所動物保護管制隊人員上山捕抓，經2天不分晝夜努力，已將造成危害的犬隻全數捕抓，絕育後開放認養。

7月間家畜所再接獲通報，有民眾反映親眼看見戴項圈犬隻伏擊帝雉，經嘉義林管處調閱監視器，清晰拍下犬隻撲趕獼猴及帝雉畫面，家畜所調查證實這隻犬隻為當地商家所放養。

家畜所會同嘉義林管處阿里山工作站再次啟動「帝雉保護專案」，針對山區民眾飼養的犬貓輔導應繫繩外，並應完成絕育、注射狂犬病疫苗等作為，無飼主犬貓全數捕抓移除不回放。

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嘉義縣政府家畜所長林珮如指出，為防範狂犬病，林務局公告國內24處森林遊樂區禁止攜帶犬、貓與哺乳類動物進入，呼籲民眾千萬不要棄養、餵養與放養犬貓。

家畜所指出，依動保法規定，棄養可開罰新台幣3萬到15萬元，放養經勸導不聽者，可開罰3000元到1萬5000元，餵養造成環境髒亂也可依廢棄物清理法開罰，飼主所飼養的犬貓如造成野生動物死亡，將涉及動物保護法與野生動物保育法相關刑罰，呼籲民眾不要以身試法。（編輯：謝雅竹）1110804