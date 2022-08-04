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旗津、中芸漁港船隻未出海 高市府：主因風浪太大

2022/8/4 16:31
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（中央社記者洪學廣高雄4日電）中共解放軍今天中午起在台灣周邊6海域軍事演訓，距西南演訓地點較近的高雄旗津和林園中芸漁港內商船、漁船明顯增多，高市府海洋局表示，主要是風浪太大，與軍演無太大關係。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵達台灣後，中共解放軍宣布，自4日中午12時至7日中午12時，將於台灣東西南北周邊海域「進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊」，高雄市政府海洋局已加強廣播提醒漁民和漁船避免進入演訓區域。

海洋局下午接受中央社記者電訪表示，中芸漁港這陣子是捕魚小月，加上風浪大，所以大部分不會出海作業，主要還是受氣候影響靠港；至於旗津部分，主要也是因為風浪太大，魚群不會聚集，所以傾向在港內休息，或是等候晚間再出港。市府已加強宣導，漁民若要出海捕魚，只要避開演習範圍即可。

據中央社記者實際前往距演訓地點較近的旗津沙灘觀察，發現僅有零星遊客戲水遊玩，但海上商船明顯較平時增多，數量約為平時1.5倍。一名王姓遊客向記者表示，今天主要是來海邊走走，對於中共軍演不會特別害怕緊張，日子還是照常過。

另外，高雄距演訓地點最近的林園中芸漁港內也停放許多膠筏和小漁船，從海岸邊往小琉球方向也可看到幾艘漁船，但仍難看到軍演狀況。

針對中芸漁港未出海作業，現場漁民告訴記者，由於當地漁船都是以近海作業為主，今天不出海是因為風浪太大，與軍演沒太大關係，但也不會特別擔心兩岸擦槍走火，出海也會盡量遠離演習區域。（編輯：陳仁華）1110804

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