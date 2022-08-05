斥資8.3億打造 中市逢甲立體停車場啟用

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為解決台中市逢甲商圈停車問題，台中市政府斥資新台幣8.3億元打造的逢甲立體停車場5日完工啟用，可供280席汽車位、91席機車位，也設置親子及身障專用停車格。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月5日

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（中央社記者郝雪卿台中5日電）為解決台中市逢甲商圈停車問題，斥資新台幣8.3億元打造的逢甲立體停車場今天完工啟用，市府表示，啟用後可供280席汽車位、91席機車位。

台中市知名旅遊景點逢甲商圈，停車問題存在多年，斥資8.3億元的「逢甲停車場立體化工程」，今天舉行完工啟用典禮，台中市副市長陳子敬及交通局長葉昭甫都出席。

逢甲停車場位於西屯區西屯路二段與上石北二巷口，原為平面停車空間，葉昭甫表示，民國108年僅能提供90席汽車位，為舒緩停車問題，交通局透過民間機構參與公共建設BOT的方式（許可經營年限40年），斥資8.3億元投資立體化工程。

葉昭甫說，第1階段地下2層、地上5層的立體停車場工程已完工，可供280席汽車位、91席機車位，不僅提供智慧化設備、停車諮詢服務，並特別建置「停車管理中央控制中心」，備有130餘支場內外監視器，一發現異常狀況即會回報，為民眾的停車安全把關。

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葉昭甫指出，停車場第2樓層也設置親子及身障專用停車格，並設置低碳停車位，未來更將增設4座供電動車使用的快充充電樁。

葉昭甫指出，未來視經濟景氣，將再進行第2階段多目標使用樓層續建，預計再續建地上6至14層停車場，新增133席汽車位，共計413席汽車位，10樓以上並規劃商店、餐廳及旅館等多目標使用樓層，提供公眾更多元服務，未來可望成為逢甲商圈的新地標。（編輯：黃世雅）1110805