更多編輯台推薦新聞：
裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣
國際

裴洛西之後 分析：主要民主國家應更積極接觸台灣

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀
國際

研究：1/8確診者至少出現1種長新冠症狀

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看
政治

中國軍演可能加劇全球供應鏈中斷 外媒關注重點一次看

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義
科技

科學家成功恢復死豬細胞與器官 有望改寫死亡定義

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹北改善光明商圈路外停車場8日啟用

2022/8/5 16:53（8/5 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹竹北光明商圈路外停車場自2019年9月動工改建，打造為地下2層立體停車場，擴增至362格小型車停車格及76格機車停車格，為原先的3.5倍，盼解決商圈停車需求，預計8日起試營運、9月1日開始收費。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月5日
新竹竹北光明商圈路外停車場自2019年9月動工改建，打造為地下2層立體停車場，擴增至362格小型車停車格及76格機車停車格，為原先的3.5倍，盼解決商圈停車需求，預計8日起試營運、9月1日開始收費。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣5日電）新竹縣竹北市光明商圈車潮多，縣府改善光明商圈路外停車場，將原有103個停車位擴增為362格小型車停車格，預計8月8日試營運、9月1日開始收費，盼解決民眾停車需求。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，竹北市光明商圈附近有不少餐廳、診所和銀行等，往來車潮多，但停車空間不足，縣府向交通部公路總局爭取「前瞻基礎建設─城鄉建設─改善停車問題計畫」，改建光明商圈路外停車場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

交通旅遊處指出，竹北光明商圈路外停車場原有103格平面停車位，從西元2019年9月開工，改建為地下2層立體停車場，擴增至362格小型車停車格及76格機車停車格位，為原先停車位的3.5倍，以解決光明商圈的停車需求。

縣府指出，停車場將從8月8日起試營運期間，停車不收費，9月1日開始，汽車停車第1個小時停車費為新台幣20元，之後每半小時收費10元，進場未滿15分鐘免費，每日收費上限是120元。機車停放每次20元。（編輯：方沛清）1110805

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族