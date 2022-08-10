鷄籠中元祭迎斗燈遶境 11日基隆望海巷放水燈

2022鷄籠中元祭迎斗燈遶境遊行10日下午熱鬧舉行，以今年輪值主普的黃姓宗親會斗燈為首，接續各姓氏宗親會斗燈與花車在基隆市區遶境祈福，市長林右昌也到起點處向宗親會致意。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日