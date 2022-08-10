鷄籠中元祭迎斗燈遶境 11日基隆望海巷放水燈
2022/8/10 16:17（8/10 16:21 更新）
2022鷄籠中元祭迎斗燈遶境遊行10日下午熱鬧舉行，以今年輪值主普的黃姓宗親會斗燈為首，接續各姓氏宗親會斗燈與花車在基隆市區遶境祈福，市長林右昌也到起點處向宗親會致意。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年8月10日
（中央社記者王朝鈺基隆10日電）鷄籠中元祭迎斗燈遶境遊行今天登場，以主普黃姓宗親會斗燈為首，接續各姓氏宗親會斗燈與花車在基隆市區遶境祈福，明天重頭戲有放水燈花車遊行與八斗子望海巷施放水燈頭。
基隆市長林右昌下午率基市府文化局長陳靜萍，並與基隆市議長蔡旺璉等人在活動起點向宗親會隊伍致敬，斗燈最後送到慶安宮內殿安置，途中更有基隆北管西皮、福路2派音樂交陣畫面，象徵中元祭重要文化傳承與接續。
林右昌表示，迎斗燈遶境是放水燈前很重要的科儀，今天齊聚所有水燈遊行的花車及水燈座遶行市區主要道路，所有宗親會一起投入，完成這項重要科儀。
林右昌指出，明天也要把最熱情、最完美的一面呈現給大家，藉由中元祭活動為基隆及全台灣祈福，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日過去，恢復正常生活。
陳靜萍說，斗燈是普渡道教科儀禮常見的辟邪祈福器物，在基隆每一字姓的斗燈都不盡相同，但全是精緻雕刻美輪美奐，作為宗親團體的精神象徵，平日都安奉在各宗親會館裡面。
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陳靜萍指出，斗燈只有在每年中元祭農曆7月13日至7月15日才會請出遶境並安放至慶安宮，祈求來年運勢平穩順遂，一年之中也唯有此時才有機會一睹所有字姓斗燈的廬山真面目，可以說是放水燈前的重要熱身活動。
陳靜萍表示，鷄籠中元祭每年透過祭典科儀維持各宗親會情感聯繫與傳承珍貴文化資產，除了難得的迎斗燈遶境祈福外，明天將有盛大的放水燈花車遊行活動與施放水燈頭，歡迎民眾前往基隆體驗百年文化盛事。（編輯：戴光育）1110810
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