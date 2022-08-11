台北河岸童樂會8/19開幕 首設10米高滑水道

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）迎接夏天，台北市觀傳局舉辦的台北河岸童樂會將從19日至28日在台北自來水園區登場，推出5大戲水設施，包含首次設置、10米高的天空滑水道，還有70米長的衝鋒滑水道。

台北市觀傳局今天舉辦「2022台北河岸童樂會-熊讚水樂園」活動內容公布記者會，副市長黃珊珊致詞表示，活動去年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，對小朋友非常辛苦，今年疫情趨於穩定，邀請市民帶小朋友來，一起度過美好時光。

觀傳局表示，今年河岸童樂會延續往年「一票雙樂園」的超值享受，以全票新台幣80元、兒童優待票40元就可以暢玩熊讚水樂園及自來水園區設施。

觀傳局指出，此次水樂園共推出5大戲水設施，包含熊讚時空水隧道、熊讚歡樂池、熊讚戲水池以及首次設置的熊讚10米天空滑水道，還有最長的熊讚70米衝鋒滑水道。

觀傳局介紹，熊讚10米天空滑水道高度10公尺，需要克服對高的恐懼，勇敢隨著水流一溜而下，就能享受到清涼及過癮；熊讚70米衝鋒滑水道則沿著山坡鋪設，是長達70公尺充氣滑水道，滑下速度依每人體重不同，大約需要12秒，兩項設施均限重90公斤。

記者會最後，黃珊珊、觀傳局長劉奕霆上台與許多小朋友一同合照並玩水槍，2人甚至玩到衣服、眼鏡都濕了。

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黃珊珊會後接受媒體聯訪時，對於屆時會不會參與河岸童樂會表示，時間到了就知道，但要先把身材練好。劉奕霆則說，已經有安排了，一定會讓黃珊珊感受到最刺激、最好玩的戲水設施。

黃珊珊提及，此次河岸童樂會還與周邊商圈合作，不僅將有市集登場，還推出填問卷送商圈折價券，歡迎市民假日時來場小旅行，不用去外縣市就能享受很棒的親水去處。（編輯：謝雅竹）1110811