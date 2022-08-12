中區原青創業生態圈 簽署合作備忘錄

台中市政府與國立暨南國際大學共同發起「中區原青創業生態圈」，12日邀集彰投苗及中部8所大學共同簽署合作備忘錄，將構築原住民族青年創業支持系統，希望原民青年在創業過程中，成為發展原住民產業及傳承民族文化重要力量。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月12日