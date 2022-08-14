延續文博會商機 高雄幣平台推具設計能量餐飲

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高雄市政府「高雄幣平台」推出具設計能量的餐飲品牌店家，如「萬吧」餐廳上架昭和冰淇淋蘇打加上手工製作的玻璃吸管，結合台灣老物和日本文化。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）響應文化盛事，高市府推出「高雄幣平台」上架多款手作體驗服務商品，文化局今天再推出具設計能量的餐飲品牌店家，將設計結合特色餐飲，盼延續文博會人潮商機湧入的成功氣勢。

高雄市政府自8月1日起，在高雄幣平台發起「創意逛大街」活動，首波推出以手作體驗為主的服務商品，許多店家開賣僅1週已熱銷逾8成。高市文化局今天透過新聞稿表示，再推出第二波具設計能量的餐飲品牌店家，吸引民眾持續到訪高雄，盼延續文博會人潮商機湧入的成功氣勢，展現高雄充滿爆發力的文創設計能量。

為迎接文博會台灣設計展盛事，高市府發起「台灣設計設計台灣」活動，推出文博遶境、台灣IP高雄原創、虛擬集章等持續發酵熱度，高市府更整合各局處力量，以整個城市為展場，透過高雄幣平台串聯民間品牌店家，讓高雄設計實力從線上到線下發光發熱。

精選餐飲店家包含廣受市民歡迎及擁有諸多明星藝人推薦私藏的「萬吧」餐廳，上架昭和冰淇淋蘇打加上手工製作的玻璃吸管，是由延續台灣玻璃老工藝的「苺果」設計、萬吧監製，用特殊旋轉工法製造，頂端融入一節彩色老玻璃，向鮮豔昭和摩登致敬，搭配冰品則採高雄在地「小露吃」品牌，佐上日本汽水，結合台灣老物和日本文化。

而在高雄擁有超高知名度的特色手沖咖啡「草圖自家烘焙咖啡館」則與知名藝術工作者合作，推出限定咖啡結合手作陶藝體驗課程，讓民眾品嘗高質感手沖咖啡、甜點，還製作自己的咖啡杯盤。

「新濱駅前」作為哈瑪星重要老屋再造場域，上架期間限定甜點禮盒，以新濱駅前過去具有的金融背景為發想「金磚費南雪」，點出舊三和銀行的特色；大港月兒餅則將4色不同口味的馬卡龍變成不同型態的月相，融合成美麗的高雄港作為高雄港灣的意象。

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在蚵寮小搖滾闖出知名度的餐飲店家「意滿漁」推出獨家研發限定甜點鮮奶油抹茶米戚風及花生巧克力布朗尼，利用米穀粉佐上杉林自然農法栽種的小葉桑椹，呈現高雄在地物產的絕妙組合；布朗尼則搭配在地冰品「小露吃」水果冰淇淋，產生全新的味覺體驗。

高雄市政府文化局表示，第二波上架的餐飲店家達百家，各自推出特色料理，「創意逛大街」涵蓋食衣住行育樂多樣好物也陸續增加中。市府並設計回饋加碼機制，註冊後透過信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等線上支付工具儲值高雄幣，就能享有市府加贈20%的贈點，詳情可上台灣設計設計台灣官網，或「高雄幣平台」查詢。（編輯：謝雅竹）1110814